Emniyet Müdürü Aydın: "Personelimiz 2019'da da Aynı Azim ve Kararlılıkla Görevinin Başında Olacak"
1 saat önce
Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın yeni yıl mesajında var gücüyle çalışarak görevinin başında olan polisin 2019 yılında da aynı azim ve kararlılıkla görevinin başında olacağını vurguladı.
Tekirdağ
İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
yeni yıl mesajında var gücüyle çalışarak görevinin başında olan polisin 2019 yılında da aynı azim ve kararlılıkla görevinin başında olacağını vurguladı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın yeni yıl mesajında, "Milletçe birlik ve beraberlik içerisinde yeni bir yılı karşılamanın mutluluk ve heyecanını yaşamaktayız. Yılın 365 günü mesai mefhumu gözetmeksizin huzur ve güvenliğin sağlanması için var gücüyle çalışarak görevinin başında olan personelimiz 2019 yılında da aynı azim ve kararlılıkla görevinin başında olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Tekirdağ halkımızın, teşkilat mensuplarımızın ve ailelerinin yeni yılını tebrik ediyor, insanlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimiz ve emeklilerimiz ile onların fedakar ailelerine sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:08 Kaynak: İHA
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