Emniyet Müdürü Cebeloğlu'dan Muhtarlar Günü ziyareti - Son Dakika

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Necip Fazıl Mahalle Muhtarı Zülküf Tufan'ı ziyaret etti.

Cebeloğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, muhtarların mahalle sakinleri için fedakarca gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Cebeloğlu, şehrin güvenliği ve huzurunun temininde, muhtarların önemli katkıları olduğunu da ifade etti.

Ziyarette, Onikişubat İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey ve diğer şube müdürleri de hazır bulundu.