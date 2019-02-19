Emniyet Müdürü Turanlı'dan Rektör Çufalı'ya Ziyaret
1 saat önce
Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.
Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı
, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
(BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.
Turanlı, ziyarette, İl Emniyet Müdürlüğü
bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Çufalı'ya bilgi verdi.
Çufalı da üniversitede güvenlik açısından alınan tedbir ve önlemlerin istişare edildiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin huzur ve güvenliği için yaptıkları çalışmalardan dolayı Turanlı'ya teşekkür etti.
Çufalı ve Turanlı üniversite ve emniyet kurumlarının iş birliği ve paylaşımlarının daha sağlıklı kararlar alma, toplum huzuruna dayalı güven ve kalkınma ortamının temelini oluşturmada önemli bir etken olduğu konusunda ortak görüşlerini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:30 Kaynak: AA
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