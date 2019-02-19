Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Turanlı'dan Rektör Çufalı'ya Ziyaret

Emniyet Müdürü Turanlı'dan Rektör Çufalı'ya Ziyaret

1 saat önce

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Turanlı'dan Rektör Çufalı'ya Ziyaret, System.String[]
Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.

Turanlı, ziyarette, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Çufalı'ya bilgi verdi.

Çufalı da üniversitede güvenlik açısından alınan tedbir ve önlemlerin istişare edildiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin huzur ve güvenliği için yaptıkları çalışmalardan dolayı Turanlı'ya teşekkür etti.

Çufalı ve Turanlı üniversite ve emniyet kurumlarının iş birliği ve paylaşımlarının daha sağlıklı kararlar alma, toplum huzuruna dayalı güven ve kalkınma ortamının temelini oluşturmada önemli bir etken olduğu konusunda ortak görüşlerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:30 Kaynak: AA

Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak, Zonguldak İl Emniyet Müdürü, Rektör, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'de Yeni Kriz! Çaycuma Adayı Rest Çekti, Şahinbey Adayı Çekildi Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti

Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi Beyaz Gelincik Diye Bir Türün Olmadığı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:35:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Turanlı'dan Rektör Çufalı'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]