Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Yavuz'dan Vali Doğan'a ziyaret
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Yavuz'dan Vali Doğan'a ziyaret

Emniyet Müdürü Yavuz'dan Vali Doğan'a ziyaret

28 dakika önce

Hatay Emniyet Müdürlüğüne atanan Vedat Yavuz, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Yavuz'dan Vali Doğan'a ziyaret, System.String[]

Hatay Emniyet Müdürlüğüne atanan Vedat Yavuz, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Doğan, ziyarette Yavuz'a yeni görevinin il ve ülke adına hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Yavuz ise kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkürlerini iletti.

Rahmi Doğan, Nezih Doğan, Vedat Yavuz, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:30 Kaynak: AA
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