Emniyet Müdürü Yavuz'dan Vali Doğan'a ziyaret

Hatay Emniyet Müdürlüğüne atanan Vedat Yavuz, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Doğan, ziyarette Yavuz'a yeni görevinin il ve ülke adına hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Yavuz ise kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkürlerini iletti.