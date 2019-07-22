Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdüründen, düğün konvoyunda ateş eden gence nasihat
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Emniyet Müdüründen, düğün konvoyunda ateş eden gence nasihat

47 dakika önce

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, düğün konvoyunda kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açan ve ekipler tarafından ceza kesilen gence sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Emniyet Müdüründen, düğün konvoyunda ateş eden gence nasihat, System.String[]
Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, düğün konvoyunda kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açan ve ekipler tarafından ceza kesilen gence sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Zonguldak'ta önceki gün akşam saatlerinde düğün konvoyunda kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açan bir kişiye polis tarafından bin 294 TL para cezası kesildi, ele geçirilen silaha ise el konuldu. Muhammet isimli genç üzerinden gençleri silah konusunda uyaran Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Turanlı, paylaşımında, "Düğünleri, konvoyları izliyoruz. Bazı gençlerin haberi olmamış belli! İdari para cezası gitti bin 294 TL. Silaha el koyduk, gitti 200-300 TL. Hepi topu deme az değil; 1500/1600 TL, bir de mahcup ve meşguliyet işin cabası. Şimdi seni duyar gibiyim: 'Düğündür, olsun; şanımız yürüsün' diyorsan orada duralım. Bence bu masrafı böyle kuru sıkı işlere harcayacağına; 1 tam altın alsan, düğünde damada hediye etsen; alemde yaşından beklenmeyen bir namın olsa bence daha iyi olurdu. Yarın bir gün sen de evleneceksin şimdiden yarına da yatırım?" diye konuştu. - ZONGULDAK
Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:52 Kaynak: İHA
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