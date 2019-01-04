Son Dakika Haberleri: Emniyetten Hırsızlık Operasyonu: 2 Gözaltı

Emniyetten Hırsızlık Operasyonu: 2 Gözaltı

45 dakika önce

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde gerçekleşen yedi ayrı hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetten Hırsızlık Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde gerçekleşen yedi ayrı hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'te yedi ayrı hırsızlık olayına karışan H.M ve E.A isimli 2 şüpheli emniyetin başarılı çalışması sonucu yakalandı. Çok sayıda bakkal ve marketten sigara çaldığı tespit edilen H.M ve E.A asayiş ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:52 Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa
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