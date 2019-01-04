Emniyetten Hırsızlık Operasyonu: 2 Gözaltı
45 dakika önce
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde gerçekleşen yedi ayrı hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı.
Karabük
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde gerçekleşen yedi ayrı hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük'te yedi ayrı hırsızlık olayına karışan H.M ve E.A isimli 2 şüpheli emniyetin başarılı çalışması sonucu yakalandı. Çok sayıda bakkal ve marketten sigara çaldığı tespit edilen H.M ve E.A asayiş ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:52 Kaynak: İHA
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