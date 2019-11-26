Son Dakika Haberleri: Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı
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Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak Alaplı ilçesinde Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 3 bin 250 adet uyuşturucu hap ile 30 gr uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.

Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Zonguldak Alaplı ilçesinde Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 3 bin 250 adet uyuşturucu hap ile 30 gr uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.


Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü Alaplı ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda C.İ, N.G, A.K,S.Ö isimli şahıslar uyuşturucu Haplarla Narkotimlerce kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 30 gram uyuşturucu uyarıcı madde ile 3 bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Alaplı'da gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şahıstan N.G ile A.K adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, C.İ ve S.Ö uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:46 Kaynak: İHA
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