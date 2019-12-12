Emre Altuğ "Örnek çift demeyelim de örnek anne- baba dersek daha doğru olur" - Son Dakika
Son Dakika Magazin Emre Altuğ 'Örnek çift demeyelim de örnek anne- baba dersek daha doğru olur' - Son Dakika Magazin

Emre Altuğ "Örnek çift demeyelim de örnek anne- baba dersek daha doğru olur"

6 saat önce

Çalışma sonrası basınla sohbet eden Altuğ, iki çocuğunun annesi eski eşi Çağla Şıkel ile 'örnek çift' olarak yakıştırılmasını doğru bulmadığını söyledi.

Emre Altuğ

Çalışma sonrası basınla sohbet eden Altuğ, iki çocuğunun annesi eski eşi Çağla Şıkel ile 'örnek çift' olarak yakıştırılmasını doğru bulmadığını söyledi. Her şeyin çocukları Kuzey ve Uzay için olduğunu ifade eden Emre Altuğ, "Örnek çift demeyelim de örnek anne- baba dersek daha doğru olur. Çocuklarımız öncelikli oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel, Emre Altuğ, Anne, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:41 
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