Emre Altuğ, sanat hayatının 20. yılını - Son Dakika
Son Dakika Magazin Emre Altuğ, sanat hayatının 20. yılını - Son Dakika Magazin

Emre Altuğ, sanat hayatının 20. yılını

6 saat önce

Kerki Solfej'in düzenlediği TİM Show Center'da gerçekleşen konserde, ünlü şarkıcıya Özgür Sevinç'in şefliğini üstlendiği Sinema Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Emre Altuğ, sanat hayatının 20. yılını, System.String[]

Kerki Solfej'in düzenlediği TİM Show Center'da gerçekleşen konserde, ünlü şarkıcıya Özgür Sevinç'in şefliğini üstlendiği Sinema Senfoni Orkestrası eşlik etti.


İlk albümü "İbret-i Alem"i piyasaya çıkarmasının ardından müzik kariyerinde 20 yılı geride bırakan Türk pop müziğinin sevilen isimlerden Emre Altuğ'un, konserine aralarında Haldun Dormen, Göksel Kortay ve Hülya Koçyiğit'in bulunduğu sanat dünyasında birçok isim katıldı.


Konserin ilk bölümünde sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvarı seslendiren ünlü sanatçı, "Feryat", "Yani", "Su Gibisin", "Kapış Kapış"ın yanı sıra "Düşen Bir Yaprak Görürsen" ve "Aşkım Bahardı" eserlerini söyledi.


Konserin ikinci bölümünde ise yine sevilen parçalarının yanı sıra Frank Sinatra'nın "My Way" adlı parçasını yorumlayan Altuğ, Levent Yüksel, Sıla, Olgun Şimşek ve Selami Şahin ile aynı sahneyi paylaştı.


Gece yarısına kadar süren konserde Emre Altuğ, kendisinin yetişmesinde Haldun Dormen'in önemli bir rol oynadığını dile getirerek, Sezen Aksu'nun vokalisti olarak çalıştığı dönemi ve seslendirdiği parçaların hikayelerini dinleyicilerle paylaştı.

Hülya Koçyiğit, Haldun Dormen, Emre Altuğ, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:19 
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