Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi - Son Dakika

Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi

26.01.2021 07:58
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi, System.String[]

Eski futbolcu Emre Aşık ile 8 yıllık eşi Yağmur Aşık'ın boşanma davası dün görüldü. Yağmur Aşık duruşmaya sevgilisiyle katıldı. Emre Aşık, "Yağmur Hanım daha boşanmadan başka biriyle aynı evde yaşamaktadır. Artık ona nafaka ödemek istemiyorum" dedi.

Olaylı ayrılık süreciyle sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davası dün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya davacı-karşı davalı Emre Aşık ile davalı-karşı davacı Yağmur Aşık avukatlarıyla birlikte katıldı.

YAĞMUR AŞIK MAHKEMEYE SEVGİLİSİYLE GELDİ

Yağmur Aşık adliyeye sevgilisi Beycan Şenürek ile birlikte geldi. Duruşmada söz alan Emre Aşık, eşinin televizyon programlarına katılarak başka bir erkekle birlikte olduğunu açıkladığını ve artık ona nafaka vermek istemediğini söyledi.

Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi

"4 ÇOCUK DAHA DOĞURACAĞINI SÖYLEMEKTEDİR"

Emre Aşık, "Evlenmek istediğini, dört çocuk daha doğuracağını söylemektedir. Hatta kendisine alınan tektaşı da göstermektedir. Benim de aile yakınlarım, arkadaş çevrem vardır. Bu yaşananlar beni maddi ve manevi olarak sıkıntıya sokmaktadır" dedi.

"NE KOPARABİLİRSEM KARDIR ANLAYIŞINDADIR"

Yağmur Aşık'ın bir an önce evlenmek istediğine dair ifadelerini hatırlatan Emre Aşık, "Şimdi ise davayı uzatmaya çalışmaktadır. Ne yapmaya çalıştığını anlamak mümkün değildir. 'Ne koparabilirsem kardır' anlayışındadır. Ben bugün karar çıkacak diye duruşmaya katılmıştım. Artık nafaka ödemek istemiyorum. Zira maddi olarak durumum kötüdür. Yağmur Aşık, daha boşanmadan başka biriyle aynı evde yaşamaktadır"

VELAYET TALEBİ REDDEDİLDİ

Emre Aşık'ın ifadesinin ardından söz alan Yağmur Aşık ise çocuklarının velayetinin tedbiren kendisine verilmesini talep etti. Yağmur Aşık'ın velayet talebini reddeden mahkeme, Emre Aşık'ın tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma salonundan önce Yağmur Aşık çıktı. Aşık, sevgilisiyle birlikte hızla adliyeden ayrıldı.

Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi

İstanbul Aile Mahkemesi, Yağmur Aşık, Emre Aşık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi - Son Dakika Magazin


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