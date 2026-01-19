Emre Tezmen Finlandiya İş Konseyi Başkanı Oldu - Son Dakika
Emre Tezmen Finlandiya İş Konseyi Başkanı Oldu

Emre Tezmen Finlandiya İş Konseyi Başkanı Oldu
19.01.2026 10:51
DEİK seçimlerinde Emre Tezmen, Finlandiya İş Konseyi Başkanlığına seçildi; ticaret ilişkilerini geliştirecek.

DEİK bünyesindeki iş konseylerinin seçimli olağan genel kurul toplantıları İstanbul'da yapıldı. 153 iş konseyinin belirlendiği seçimler sonucunda, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in Finlandiya İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildiği duyuruldu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren iş konseylerinin seçimli olağan genel kurul toplantıları İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantılar kapsamında toplam 153 iş konseyinin başkan ve yönetimleri belirlendi.

Gerçekleştirilen seçimler sonucunda, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, DEİK Finlandiya İş Konseyi Başkanı oldu. Görev, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları kapsıyor.

Emre Tezmen'in yeni görevinde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırım fırsatlarının desteklenmesi ve uzun vadeli iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda kamu ve özel sektör temsilcileriyle temasların yürütülmesi planlanıyor.

Seçim sonrası açıklama yapan yeni DEİK Finlandiya İş Konseyi Başkanı Tezmen, "DEİK Finlandiya İş Konseyi Başkanlığı görevine seçilmem dolayısıyla duyduğum memnuniyeti paylaşmak isterim. Bu sorumluluğu, yalnızca şahsıma değil; temsil ettiğim kuruma ve Türkiye iş dünyasına duyulan güvenin bir göstergesi olarak görüyorum. Türkiye ile Finlandiya arasındaki ekonomik ilişkilerin daha derin, sürdürülebilir ve katma değer üreten bir yapıya kavuşması için çalışacağız. Karşılıklı yatırımların artırılması, iş dünyaları arasında kalıcı iş birliklerinin kurulması ve özel sektör odaklı projelerin hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alacak. Bu süreçte, DEİK çatısı altındaki tüm paydaşlarla yakın iş birliği içinde, şeffaf ve kapsayıcı bir anlayışla hareket etmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu güçlendirecek her adımın destekçisi olmaya devam edeceğiz. Finlandiya ile ekonomik ilişkilerimizin yeni dönemde de daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum. Bu göreve layık gören tüm üyelere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emre Tezmen Finlandiya İş Konseyi Başkanı Oldu - Son Dakika

Emre Tezmen Finlandiya İş Konseyi Başkanı Oldu
