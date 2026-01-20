Emrina A.Ş. ile China Railway Arasında İş Birliği

Emrina Danışmanlık Organizasyon Reklam İnşaat ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (Emrina A.Ş.) ile China Railway Prefabricated Construction Co., Ltd. arasında stratejik iş birliği mutabakatı imzalandı.

Emrina A.Ş., Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de, Çin Devleti'ne bağlı ve dünyanın en büyük inşaat ve altyapı şirketleri arasında yer alan China Railway Prefabricated Construction Co., Ltd. ile stratejik iş birliği mutabakatı imzaladı. İmzalanan mutabakat kapsamında, Ankara'da hayata geçirilmesi planlanan China Town Ankara Projesi başta olmak üzere, Türkiye ve Suudi Arabistan genelinde ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

İş birliği; alışveriş merkezleri, karma kullanımlı gayrimenkul projeleri, prefabrik ve endüstriyel yapılar ile büyük ölçekli yatırımları kapsayan geniş bir vizyon çerçevesinde şekilleniyor.

Taraflar, mühendislik altyapıları, teknik bilgi birikimleri ve yatırım güçlerini bir araya getirerek sürdürülebilir, yenilikçi ve yüksek katma değer üreten projeleri bölgesel ölçekte hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Stratejik mutabakatın, başta China Town Ankara Projesi olmak üzere Türkiye ve Suudi Arabistan'daki yeni nesil gayrimenkul ve inşaat projeleri için güçlü, uzun vadeli bir iş birliği zemini oluşturması öngörülüyor. - ANKARA