En acılı anneler günü... 10 aydır oğlundan haber yok - Son Dakika

En acılı anneler günü... 10 aydır oğlundan haber yok

10 aydır haber alınamayan zabıt katibinin annesi: "Hükümetimize sesleniyorum, el atsın"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de zabıt katibi olarak çalışan iki çocuk babası Ömer Doğan'dan 10 aydır haber alınamıyor. Acılı anne, oğlunun bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Kırıkkale Adliyesinde zabıt katibi olarak memurluk yapan iki çocuk babası 44 yaşındaki Ömer Doğan'dan (44), 30 Temmuz 2019 tarihinde Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyündeki Yeniçıkan mevkisindeki yazlık olarak kullandığı evine gittikten sonra bir daha haber alınamadı. Acılı anne ve ailesinin acı içindeki bekleyişleri gözyaşları içerisinde sürüyor.

"Benim çocuğumu bulsunlar"

Göz yaşlarını tutamayan acılı anne Doğan, "Herkesin hükümeti bizim hükümetimiz. Biz de bu bayrağın altında yaşıyoruz. Benim çocuğumu neden aramıyorlar? Ben 9 aydır çekiyorum. Hükümetimize sesleniyorum, el atsın. 15 senelik 20 senelik benim çocuğum adliyede katipti. Benim çocuğumu bulsunlar ölüsü yada dirisi" ifadelerini kullandı.

Kardeşi Nurgül Özen de "Yapacak bir şeyimiz kalmadı artık çok çaresiziz. Kimse sesleneceğimizi bilemiyoruz. Artık çocukları perişan. Gecemiz kalmadı gündüzümüz kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık artık. Sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.

Geçen Ağustos Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ile Ankara ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler; 'mavi', 'konuk', 'oyuk' isimli kadavra ve iz takip köpekleri ile birlikte Yeniçıkan mevkisindeki yazlık evin bahçesinde ve arazide arama çalışmaları yapılmıştı.