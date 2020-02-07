En çok konuşulan diziler belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin En çok konuşulan diziler belli oldu - Son Dakika Magazin

En çok konuşulan diziler belli oldu

6 saat önce

Medya takip kurumu Ajans Press'e göre, Ocak ayında ekranların en çok konuşulan dizisi Mucize Doktor oldu.

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Medya takip kurumu Ajans Press'e göre, Ocak ayında ekranların en çok konuşulan dizisi Mucize Doktor oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, Ocak ayının televizyon raporunu çıkardı. Ajans Press'in 4 bine yakın gazete ve dergi içeriğinden elde ettiği bilgilere göre, Ocak ayının en çok konuşulan televizyon dizisi 134 haberle Mucize Doktor oldu. Kuruluş Osman dizisi 113 haberle hakkında en fazla haber yapılan ikinci yapım olurken, Arka Sokaklar ise 97 haberle listenin üçüncü sırasına, Hekimoğlu da 90 haberle dördüncü sırada yer aldı. En çok konuşulanlar sıralamasında beşincilik koltuğuna 82 haberle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oturdu.

İŞTE İLK 5'İ TAKİP EDEN DİĞER DİZİLER

Babil 81 haberle en çok konuşulan altıncı dizi olurken, Sefirin Kızı 77 haberle yedinci, Çukur dizisi ve Bir Zamanlar Çukurova 73'er haberle sekizinciliği paylaştı. Yeni başlayan bir diğer yapım Zemheri ise 72 haberle dokuzuncu olurken, Afili Aşk 69 haberle listenin onuncu sırasında yer aldı.


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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:57 Kaynak: DHA
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