BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,014217 -0,63 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,093867 -0,59 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,097016 -0,58 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,125512 -0,58 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,102725 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017682 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,045105 -0,53 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,052351 -0,32 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,047470 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,028073 -0,70 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,075983 -0,30 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,029829 -0,28 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019851 -0,22 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014723 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029179 -0,67 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,027865 -0,23 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026486 -0,05 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013192 -0,05 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,028764 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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