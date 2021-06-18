BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,074404 0,95 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,083535 0,87 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,114576 0,85 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060518 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,157180 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010499 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010631 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010671 0,14 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023938 0,10 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019850 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,054372 2,34 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,068371 0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016268 1,37 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,084114 0,86 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,038394 0,60 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,154843 0,49 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,213654 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032908 0,93 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029486 0,33 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014013 0,21 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,030208 0,08 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,029375 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,081101 0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033840 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,077648 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,076549 0,04 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025157 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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