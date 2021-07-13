BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,074723
|-0,37
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060692
|-0,36
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,083982
|-0,34
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,108059
|-0,34
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,016069
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020046
|-0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023964
|-0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010502
|-0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010694
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010760
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,009659
|-2,31
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,062141
|-1,79
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,114542
|-1,54
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,099884
|-1,51
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,100880
|-1,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033534
|-1,52
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021047
|-1,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,085899
|-1,10
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016669
|-1,10
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,104353
|-1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037347
|-1,69
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,025981
|-1,68
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048415
|-1,46
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068885
|-1,36
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,032640
|-0,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,052425
|-0,52
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032652
|-0,52
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052548
|-0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054333
|-0,52
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017537
|-0,52
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi