"BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar" başlıklı haberimizde, tabloda sehven değer kazanan fonlara yer verilmiştir.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,105448
|-0,71
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,154531
|-0,71
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,081945
|-0,70
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,060790
|-0,69
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,101934
|-0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020052
|-0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010407
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023959
|-0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010685
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010810
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,064003
|-1,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,055742
|-0,31
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,030284
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,038330
|-1,01
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,213413
|-0,56
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,082653
|-0,56
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,154657
|-0,56
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,132349
|-0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032074
|-0,66
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029152
|-0,08
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016014
|-0,06
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,029267
|-0,05
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,032967
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016923
|-1,19
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,015908
|-1,02
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,055979
|-0,99
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050986
|-0,98
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031530
|-0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › 'BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar' başlıklı haberimizde, tabloda sehven değer kazanan fonlara yer verilmiştir. - Son Dakika Ekonomi