Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

6 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,12 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,02 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,12 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,02 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011345 -3,12
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 50,619808 -2,02
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,046597 -2,02
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,060160 -1,99
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,026735 -1,85
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,057486 -1,35
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,859534 -1,29
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 91,534007 -0,82
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030091 -0,79
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,914928 -0,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:30 Kaynak: AA

Ekonomi
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