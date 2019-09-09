Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

56 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,37 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,23 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,05 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,37 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,23 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,05 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098057 -2,37
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049755 -2,23
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037641 -2,05
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023350 -2,04
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027442 -2,03
TEB Portföy Altın Fonu 0,066965 -2,03
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039605 -2,02
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,181518 -2,01
Deniz Port. Altın Fonu 0,034586 -2,00
ING Portföy Altın Fonu 0,030415 -2,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:47 Kaynak: AA
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