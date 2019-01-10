Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

56 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,59 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,59 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029595 2,71
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034302 2,59
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023791 2,10
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062553 1,51
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009422 1,45
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045301 1,43
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024832 1,38
NN Hay. Em. Altın EYF 0,015001 1,38
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024194 1,38
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015112 1,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:43 Kaynak: AA

Ekonomi
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