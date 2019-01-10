En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029595 2,71 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034302 2,59 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023791 2,10 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062553 1,51 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009422 1,45 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045301 1,43 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024832 1,38 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015001 1,38 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024194 1,38 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015112 1,38

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,59 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)