Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,13 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,98 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,13 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,98 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015912 2,13
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014911 1,98
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014926 1,92
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054674 1,82
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015703 1,82
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014833 1,77
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032338 1,77
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015487 1,75
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,014322 1,72
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,015077 1,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:35 Kaynak: AA
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