Son Dakika Haberleri: En güzel kirazları yetiştirenler ödüllendirildi
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En güzel kirazları yetiştirenler ödüllendirildi

2 saat önce

Çanakkale'de Lapseki Belediyesince düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında, en güzel kirazları yetiştiren üreticiler ödüllendirildi.

En güzel kirazları yetiştirenler ödüllendirildi, System.String[]
Çanakkale'de Lapseki Belediyesince düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında, en güzel kirazları yetiştiren üreticiler ödüllendirildi.
Üreticilere makamında ödüllerini veren Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.
Kiraz yarışmasının bu yıl iki kategoride yapıldığını anlatan Yılmaz, "Dereceye giren üreticilerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki yıl tekrar yarışmaya katılmaları için bugünden davet ediyorum." dedi.
Yarışmanın her iki kategorisinde birincilere 2 bin 500'er, ikincilere bin 500'er, üçüncülere ise biner lira ödül verildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:48 Kaynak: AA
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