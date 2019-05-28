En İyi Asist: 2018-19 sezonunda Asensio
2 saat önce
Marco Asensio'nun en iyi yardımcısının tadını 2018-19 sezonunda çıkarın. Real Madrid saldırganı olarak Karim Benzema ve Vinicius Jr., en sevdiği hedefleri arasında takım arkadaşlarına gol şansı tanımak için takımlarına kesin bir geçiş yaparak yardımcı oldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:06
Marco Asensio'nun en iyi yardımcısının tadını 2018-19 sezonunda çıkarın. Real Madrid
saldırganı olarak Karim Benzema
ve Vinicius Jr., en sevdiği hedefleri arasında takım arkadaşlarına gol şansı tanımak için takımlarına kesin bir geçiş yaparak yardımcı oldu.
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