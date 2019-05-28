Son Dakika Haberleri: En İyi Asist: 2018-19 sezonunda Asensio
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En İyi Asist: 2018-19 sezonunda Asensio

2 saat önce

Marco Asensio'nun en iyi yardımcısının tadını 2018-19 sezonunda çıkarın. Real Madrid saldırganı olarak Karim Benzema ve Vinicius Jr., en sevdiği hedefleri arasında takım arkadaşlarına gol şansı tanımak için takımlarına kesin bir geçiş yaparak yardımcı oldu.

Marco Asensio'nun en iyi yardımcısının tadını 2018-19 sezonunda çıkarın. Real Madrid saldırganı olarak Karim Benzema ve Vinicius Jr., en sevdiği hedefleri arasında takım arkadaşlarına gol şansı tanımak için takımlarına kesin bir geçiş yaparak yardımcı oldu.
En İyi Asist: 2018-19 sezonunda Asensio
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:06 
Karim Benzema, Real Madrid, Spor
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