En İyi Komando Kolu Yarışması Sonuçlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığınca düzenlenen 'En İyi Komando Kolu Yarışması'nda 4'üncü Komando Tugay Komutanlığının birinci olduğunu açıkladı.

