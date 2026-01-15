MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığınca düzenlenen 'En İyi Komando Kolu Yarışması'nda 4'üncü Komando Tugay Komutanlığının birinci olduğunu açıkladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığımızca 'En İyi Komando Kolu Yarışması' icra edildi. Yarışmada 4'üncü Komando Tugay Komutanlığımız birinci oldu" denildi.
En İyi Komando Kolu Yarışması Sonuçlandı
