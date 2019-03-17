En İyi'ler Sahiplerini Buldu

ALMANYA'nın Nürnberg kentinde yapılan 24. Türkiye-Almanya Film Festivali'nin son gününde en iyi ödülleri dağıtıldı.

ALMANYA'nın Nürnberg kentinde yapılan 24. Türkiye-Almanya Film Festivali'nin son gününde en iyi ödülleri dağıtıldı. Türk sinemasının dört yapraklı yoncalarından biri olan Filiz Akın, Ömür Boyu Onur Ödülü'nü Yeşiller'in Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth'un elinden aldı. Uzun zamandır rahatsız olmasına rağmen hayranlarını kırmamak için Nürnberg'e gelen Filiz Akın, Festival Başkanı Adil Kaya, Yönetici Ayten Akyıldız ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.



Juri başkanlığını Kadir İnanır'ın yaptığı, Berrak Tüzünataç ise jüri heyetinde olduğu festivalin son gecesini Tim Seyfi sundu. Gecede, en iyi film ve sanatçılar da belirlendi.



İŞTE KAZANANLAR



En İyi Film: Kardeşler (Yönetmen Ömür Atay)



En İyi Erkek Oyuncu: Carlo Ljubek (Kill me today, tomorrow I'm sick - Beni Bugün Öldür, Yarın Hasta Olacağım).



En İyi Kadın Oyuncu: Gizem Erman Soysaldı (İçerdekiler). Öngören Ödülü: Kill me today, Tomorrow I'm sick ( Yönetmenler Joachim Schroeder ve Tobias Streck).



Seyirci Ödülü: Sandstern- Kumdan Yıldız (Yönetmen Yılmaz Arslan) . Kısa Film Birincilik Ödülü: 'Dikenli Tel/ Stacheldraht' (Yönetmen: Serdal Altun) İkincilik Ödülü: 'Kaset/ Die Kassette' (Yönetmen: Serkan Fakılı) Üçüncülük Ödülü: 'Aus der Nähe/ Yakından' (Yönetmen: Daniel Popat)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Yeni Zelanda'da Polis Şefi, "Gururlu Bir Müslümanım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Teröristi Durdurmasak Devam Edecekti

Türkeş'in Oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Yanındayız

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: 2019'da 8 Bin Personel Alınacak