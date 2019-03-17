Son Dakika Haberleri: En İyi'ler Sahiplerini Buldu

En İyi'ler Sahiplerini Buldu

1 saat önce

ALMANYA'nın Nürnberg kentinde yapılan 24. Türkiye-Almanya Film Festivali'nin son gününde en iyi ödülleri dağıtıldı.

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ALMANYA'nın Nürnberg kentinde yapılan 24. Türkiye-Almanya Film Festivali'nin son gününde en iyi ödülleri dağıtıldı. Türk sinemasının dört yapraklı yoncalarından biri olan Filiz Akın, Ömür Boyu Onur Ödülü'nü Yeşiller'in Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth'un elinden aldı. Uzun zamandır rahatsız olmasına rağmen hayranlarını kırmamak için Nürnberg'e gelen Filiz Akın, Festival Başkanı Adil Kaya, Yönetici Ayten Akyıldız ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Juri başkanlığını Kadir İnanır'ın yaptığı, Berrak Tüzünataç ise jüri heyetinde olduğu festivalin son gecesini Tim Seyfi sundu. Gecede, en iyi film ve sanatçılar da belirlendi.

İŞTE KAZANANLAR

En İyi Film: Kardeşler (Yönetmen Ömür Atay)

En İyi Erkek Oyuncu: Carlo Ljubek (Kill me today, tomorrow I'm sick - Beni Bugün Öldür, Yarın Hasta Olacağım).

En İyi Kadın Oyuncu: Gizem Erman Soysaldı (İçerdekiler). Öngören Ödülü: Kill me today, Tomorrow I'm sick ( Yönetmenler Joachim Schroeder ve Tobias Streck).

Seyirci Ödülü: Sandstern- Kumdan Yıldız (Yönetmen Yılmaz Arslan) . Kısa Film Birincilik Ödülü: 'Dikenli Tel/ Stacheldraht' (Yönetmen: Serdal Altun) İkincilik Ödülü: 'Kaset/ Die Kassette' (Yönetmen: Serkan Fakılı) Üçüncülük Ödülü: 'Aus der Nähe/ Yakından' (Yönetmen: Daniel Popat)
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:05 

Film Festivali, Yönetmen, Güncel
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