En İyi Ücretsiz Web Tarayıcı Oyunları: Oynamanız Gereken 10 Oyun - Son Dakika

Boş vakitleri geçirmek için oyun oynamak iyi bir tercih olabilmektedir. Telefondan veya bilgisayardan ise kolaylıkla oyun oynanabilir. Oyun sektörü her gün yeni bir oyun ile karşımıza çıkmaktadır. Bu oyunlardan bazıları ücretli iken bazıları ücretsizdir. Aynı zamanda oyunları indirirken fazladan boş yere de ihtiyaç duyulmamaktadır.

Canınız sıkıldığında ve bir oyun oynamak istediğinizde internette oyun araştırmasını yapabilirsiniz. Hızlı bir oyun indirme için ücretsiz oyunlara göz gezdirebilirsiniz. İnternette sizin için hazırlanmış ücretsiz ve hızlı indirmeye uygun oyunlar bulunmaktadır. Bunlardan biri de son zamanlara oldukça popüler olan agario oyunudur.

AGARİO NEDİR?

Agario, internet oyunları arasından kendini belli eden popüler bir oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternette yer alan oyun listelerinde baş sıralarda yerini almaktadır. Ücretsiz bir şekilde indirilmektedir ve oyun içerisinde de ücretsizdir.

Oyunu indirmek için telefonda veya bilgisayarda büyük bir depolama alanının olması gerekmemektedir. Oyun tasarlanırken teknolojik aletlere fazladan yük bindirmemesi dikkate alınmıştır. Telefonda oynayacak kişiler oyun indirme programı ile kolay bir şekilde oyunu indirebilirler.

Agario oyununu oynamak için iki farklı yol bulunmaktadır. Bunlardan biri çevrimdışı oyundur. Oyunu açtığınızda çevrimdışı bir şekilde oynayarak tek başınıza oyuna devam edebilirsiniz. Böylece kimse tarafından rahatsız edilmenize gerek yoktur. Bir diğeri ise çevrimiçi oyundur. Çevrimiçi bir şekilde oyuna dahil olduğunda dünyanın her yerinden insanlarda oyunu oynayabilirsiniz. Bu yol ile tüm dünyadan arkadaş edinmeniz de mümkün olacaktır. (Kaynak: tr.wikipedia.org)

AGARİO NASIL OYNANIR?

Agario oyununu oynamak için bilgisayarınızın faresine ya da parmağınızın ucuna ihtiyaç vardır. Telefon ile oynandığı zaman parmağınızı ekran üzerinde kaydırmak yeterli olacaktır. Agario oyununu oynamak zor değildir. Aksine kolay ve oldukça eğlencelidir.

Oyunda büyük, orta ve küçük boyutta yuvarlaklar bulunmaktadır. Başlangıçta ise küçük yuvarlakla başlanır. Bu küçük yuvarlak diğer boyuttaki yuvarlaklara götürülür. Böylece küçük yuvarlak büyütülmeye çalışılmaktadır. Ancak her küçük yuvarlağın üstünde bir isim bulunmaktadır. Böyle yuvarlaklara yaklaşılmaması gerekmektedir. Üstünde herhangi bir isim yazmayan yuvarlaklara gidilmelidir. Bu şekilde küçük yuvarlak büyümeye başlayacaktır. Aynı zamanda hızı da yavaşlayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken ise sizden büyük yuvarlaklara yem olmamaktır. (Kaynak: webtekno.com)

AGARİO OYUNUNDA NASIL BAŞARILI OLUNUR?

Oyunda başarılı olmak için oyunun kurallarına dikkat etmeniz yeterlidir. Küçük bir yuvarlak ile başlayarak büyük bir yuvarlağa dönüşmeniz gerekmektedir. Ancak üstüne gideceğiniz yuvarlaklara dikkat etmeniz gereklidir. Üstünde isim olan yuvarlaklar sizinle birlikte oynayan kişilerdir. Aynı zamanda bu kişilerin yuvarlakları sizinkinden büyükse onlardan uzak durmanız gerekmektedir.

Oyundaki mantığa göre büyük yuvarlaklar küçük yuvarlakları yemektedir. Sizin konumunuz da aynıdır. Bu nedenle doğru yuvarlaklar ile büyümeyi amaçlamanız gerekmektedir.

Oyun ekranında bazı yuvarlakların üstünde çeşitli hediyeler bulunmaktadır. Eğer bu hediyeler üstüne gidebileceğiniz şekildeyse gidip almanız gereklidir. Aldığınız zaman oyunda daha rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. Aynı zamanda oyunun ileri zamanlarda oldukça işinize yarayabilir.

AGARİO OYUNUNUN POPÜLER OLMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

Oyunun bu kadar bilinmesinin başlıca nedeni ücretsiz olmasıdır. İnsanlar boş vakitlerini bir oyun ile geçirmek istediğinde oyun indirme programlarına göz gezdirmektedir. Ücretsiz ve az yer kaplayan oyunlar ise en çok göz atılanlardır. Agario oyunu da bunlardan biridir.

Oyunu oynarken belli bir süre oyun içinde kalmanız gerekmektedir. Çünkü kazanmak için büyük bir yuvarlağa dönüşmeniz gereklidir. Üstelik bunu yaparken kimseye de yem olmamalısınız. Bu nedenle oyunda dikkatli bir şekilde ilerlemek gereklidir ve bu durum insanların ilgisini çekmektedir. Oyunu oynayan kişilerin pek çoğu büyük bir yuvarlağa dönüşmek için çok çaba göstermektedir. Bu da oyunda hırs yapmayı getirmektedir.

Bazı kişiler oyuna arkadaşlarını davet etmektedir. Birlikte bu oyunu oynayarak yabancı kişilere karşı kazanmak istemektedir. Birlikte oynanan oyunlar daha fazla zaman harcamaya neden olmaktadır. Toplu bir arkadaş grubu diğer kişileri alt etmek için sürekli olarak bu oyunu oynayabilmektedir.

Agario oyunu bilgisayarda olduğu gibi telefonda da oynanmaktadır. Telefona kolay bir şekilde indirildiği için her yerde oynanabilmektedir. Oyunun oynandığını gören bir kişi de adını öğrenerek oyunu indirebilmektedir. Böylece oyun tavsiye edilmiş olmaktadır.

AGARİO OYUNU NEDEN OYNANMASI GEREKEN 10 OYUNDAN BİRİDİR?

Agario oyunu vakit geçirmenizi sağlayan bir oyundur. Aynı zamanda vakit geçirirken eğlenmenizi ve kazanmanızı amaçlamaktadır. Pek çok insan kazanmak amacıyla bu oyunu indirmektedir. Arkadaşlarıyla oynamak isteyen kişilerin sayısı da epey vardır. Bu da oyunu popüler yapan ve indirilme sayısını yükselten nedenlerdendir.

Agario oyunu ücretsizdir ve indirirken depolama alanı açmanız gerekmemektedir. Kolay bir şekilde indirilmesini sağlayan bu özellikler oyunu popüler yapmaktadır. Oyunun grafiklerinin renkli olması ve sürekli hareket halinde olması da oyunu oynanması gereken oyunlardan yapmıştır.

Bazı oyunlar çıktıkları dönemde oldukça popüler olmuştur. Bunun nedeni oyunu kaliteli olması ve hızlı bir şekilde bunun duyurulmasıdır. Sürekli oyun oynayan kişiler bu oyunu fark ettikten sonra tavsiye etmektedir. Böylece oyuncuların oyunu tavsiye etmesi ile oyun popüler hale gelmektedir. Oyunda belli bir vakit geçirildikten sonra kazanma isteği giderek artmaktadır. Bu da insanların kazanma ihtiyacını giderdiğinden oyunu oynanması gereken bir oyun yapmıştır.

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