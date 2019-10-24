En iyi üniversiteler listesinde Türkiye'deki kurumlar kaçıncı sırada?
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Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 üniversite başı çekti. Türkiye'den 37 üniversite listeye adını yazdırırken, ilk 200'e giren tek üniversite Boğaziçi oldu.
Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 üniversite başı çekti. Harvard Üniversitesi listenin ilk sırasında yer alırken Massachusetts Institute of Technology ikinci oldu.
US News and World Report'un raporunda üçüncü olan Stanford Üniversitesi ve dördüncü California-Berkeley Üniversitesi'ni İngiltere'nin köklü yüksek eğitim kurumlarından Oxford takip etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:13
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