En İyi Yönler: Zé Luís
52 dakika önce
Spartak Moskova'nın golcüsü Zé Luís, 2015'te katıldığından beri güvenilir bir golcü tehdidi olmuştur. Cape Verde Uluslararası, Spartak'a 109 maçta 35 gol attı. Zé Luís, 2017'de RPL şampiyonu olan Spartak tarafının bir parçasıydı.
Spartak Moskova
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:06
'nın golcüsü Zé Luís, 2015'te katıldığından beri güvenilir bir golcü tehdidi olmuştur. Cape Verde Uluslararası, Spartak'a 109 maçta 35 gol attı. Zé Luís, 2017'de RPL şampiyonu olan Spartak tarafının bir parçasıydı.
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