Son Dakika Haberleri: En İyi Yönler: Zé Luís
Son Dakika Spor Haber

En İyi Yönler: Zé Luís

52 dakika önce

Spartak Moskova'nın golcüsü Zé Luís, 2015'te katıldığından beri güvenilir bir golcü tehdidi olmuştur. Cape Verde Uluslararası, Spartak'a 109 maçta 35 gol attı. Zé Luís, 2017'de RPL şampiyonu olan Spartak tarafının bir parçasıydı.

Spartak Moskova'nın golcüsü Zé Luís, 2015'te katıldığından beri güvenilir bir golcü tehdidi olmuştur. Cape Verde Uluslararası, Spartak'a 109 maçta 35 gol attı. Zé Luís, 2017'de RPL şampiyonu olan Spartak tarafının bir parçasıydı.
En İyi Yönler: Zé Luís
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:06 
Spartak Moskova, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevilla Sportif Direktörü Monchi: Banega, Sevilla'da olmaktan dolayı mutlu Fransız devi Marsilya, Domagoj Vida'ya talip oldu! Mesut Özil'den 16 bin kişiye düğün yemeği Fenerbahçe'nin, Yerry Mina ile el sıkıştığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 13:58:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En İyi Yönler: Zé Luís
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]