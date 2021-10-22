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En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı - Son Dakika

En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı

22.10.2021 12:00

Adana'da dış çekim için ormana giden gelin ve damat, düğün günlerinde büyük şaşkınlık yaşadı. Güzel fotoğraflar çekilebilmek için ağaçların arasına giren çift, çekimden döndüklerinde gelin arabasının sol arka camının kırıldığını fark etti. Arka koltuktaki çanta, cüzdan ve cep telefonunun çalındığını gören çift, durumu polislere haber verdi. Büyük üzüntü yaşayan gelin ve damat, en mutlu günlerinde başlarına böyle kötü bir olay geldiği için birbirlerini teselli etmeye çalıştı.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı üzerinde yaşanan olayda iddiaya göre, Fatma ve Erhan Menekşe çifti, düğün günü dış fotoğraf çekimi için fotoğrafçı ekibiyle Mithat Özsan Bulvarı'nın yanındaki ormanlık alana gitti.

Düğün günü dış çekime giden gelin ve damadın altınlarını çaldılar

ORMANLIK ALANDA SOYULDULAR

Çift, 34 VL 4477 plakalı otomobillerini yol kenarına park ederek ormanın iç kısmına geçip fotoğraf çektirmeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler çiftin otomobilinin sol arka camı kırıp arka koltuktaki çanta, cüzdan ve cep telefonunu çaldı.

Düğün günü dış çekime giden gelin ve damadın altınlarını çaldılar

EN MUTLU GÜNLERİNDE HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADILAR

Çekim bittikten sonra aracın yanına dönen çift, hırsızlık olayını fark edince hayatlarının şokunu yaşadı. Çift, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Gelin ve damat uzun süre en mutlu günlerinde başlarına böyle kötü bir olay geldiği için birbirlerini teselli etmeye çalıştı.

Düğün günü dış çekime giden gelin ve damadın altınlarını çaldılar

''GÜZEL FOTOĞRAFLAR ÇIKSIN DİYE AĞAÇLARIN ARASINA GİRMİŞTİK''

Olay sonrası büyük üzüntü yaşayan gelin Fatma Menekşe, "Güzel fotoğraf çıksın diye ağaçların aralarına girmiştik. Ne olup bittiğini anlamadık. Dış çekimimizi yaparken arabanın camını patlatıp her şeyimizi almışlar. Çok üzüldüm o manzarayı görünce. Altın, cüzdan, kimlikler, fotoğraflarım vardı. En çok telefonumun gitmesine üzüldüm" diye konuştu.

İşte olay yerinden kareler;

Düğün günü dış çekime giden gelin ve damadın altınlarını çaldılar
Düğün günü dış çekime giden gelin ve damadın altınlarını çaldılar
Düğün günü dış çekime giden gelin ve damadın altınlarını çaldılar
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı

Sarıçam, Düğün, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı - Son Dakika
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