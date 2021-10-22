En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı - Son Dakika

Adana'nın Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı üzerinde yaşanan olayda iddiaya göre, Fatma ve Erhan Menekşe çifti, düğün günü dış fotoğraf çekimi için fotoğrafçı ekibiyle Mithat Özsan Bulvarı'nın yanındaki ormanlık alana gitti.

ORMANLIK ALANDA SOYULDULAR

Çift, 34 VL 4477 plakalı otomobillerini yol kenarına park ederek ormanın iç kısmına geçip fotoğraf çektirmeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler çiftin otomobilinin sol arka camı kırıp arka koltuktaki çanta, cüzdan ve cep telefonunu çaldı.

EN MUTLU GÜNLERİNDE HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADILAR

Çekim bittikten sonra aracın yanına dönen çift, hırsızlık olayını fark edince hayatlarının şokunu yaşadı. Çift, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Gelin ve damat uzun süre en mutlu günlerinde başlarına böyle kötü bir olay geldiği için birbirlerini teselli etmeye çalıştı.

''GÜZEL FOTOĞRAFLAR ÇIKSIN DİYE AĞAÇLARIN ARASINA GİRMİŞTİK''

Olay sonrası büyük üzüntü yaşayan gelin Fatma Menekşe, "Güzel fotoğraf çıksın diye ağaçların aralarına girmiştik. Ne olup bittiğini anlamadık. Dış çekimimizi yaparken arabanın camını patlatıp her şeyimizi almışlar. Çok üzüldüm o manzarayı görünce. Altın, cüzdan, kimlikler, fotoğraflarım vardı. En çok telefonumun gitmesine üzüldüm" diye konuştu.

İşte olay yerinden kareler;