En skorer oyuncu Melis Gülcan oldu - Son Dakika

En skorer oyuncu Melis Gülcan oldu

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde İzmit Belediyespor ile karşılaşan Bellona Kayseri Basketbol'da maçın en skorer oyuncusu Melis Gülcan oldu.

En skorer oyuncu Melis Gülcan oldu, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde İzmit Belediyespor ile karşılaşan Bellona Kayseri Basketbol'da maçın en skorer oyuncusu Melis Gülcan oldu.

Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan ve maçın son saniyelerine kadar çekişmeli geçen karşılaşmada, Bellona Kayseri Basketbol'un oyuncusu Melis Gülcan rakip potaya 23 sayı bıraktı.

Maçın en skorer oyuncusu olan Gürcan'ı, takım arkadaşı Harris 21 sayı ile takip ederken, İzmit Belediyespor'dan ise Kübra 16 sayı ve Sksniute 16 sayı, Jovanoviç de 14 sayı ile oynadı. - KAYSERİ

En skorer oyuncu Melis Gülcan oldu
En skorer oyuncu Melis Gülcan oldu

basketbol, Kayseri, Bellona, İzmit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor En skorer oyuncu Melis Gülcan oldu - Son Dakika Spor

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