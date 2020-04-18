En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti - Son Dakika

Kuşadası'nın yaşayan en yaşlı hemşerisi Mehmet Nafiz Seçer, hayatını kaybetti. 105 yaşında hayata gözlerini yuman en yaşlı Kuşadalı, tüm Kuşadası'nı gözyaşına boğdu.



1916 Selanik-Kavala doğumlu olan M.Nafiz Seçer, 9 yaşındayken 1925 yılında Lozan Mübadele Anlaşması ile ailesiyle birlikte Kuşadası'na gelerek, Güzelçamlı'ya yerleşti. Kuşadası Özel İdare'de tahsildarlık yapan ve daha sonra Devlet Hastanesi'nde memurluğa geçen M.Nafiz Seçer, buradan emekli oldu. Kuşadası ve köylerinde çok sevilen M. Nafiz Seçer, 105 yılında hayata gözlerini yumarken, hem hemşerileri hem de sevenleri arkasından gözyaşı döktü. - AYDIN