En zengin Türklerin toplam serveti 21.5 milyar dolar azaldı
24 dakika önce
Forbes'un "En Zengin 100 Türk" listesindeki 119 kişinin 101'inin serveti azaldı.
Forbes
'un "En Zengin 100 Türk" listesindeki 119 kişinin 101'inin serveti azaldı. Toplam servet geçen yıla göre 21,5 milyar dolar azaldı. Geçen yıl 40'a ulaşan milyarder sayısı ise 11 kişi azalarak 29'a düştü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:15
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