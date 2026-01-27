Endonezya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Endonezya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem

27.01.2026 07:24
Endonezya'nın Ponorogo bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem yaşandı, can veya mal kaybı yok.

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Ponorogo bölgesinin 19 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 127 kilometre derinlikte meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA

