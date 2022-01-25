Endonezya'da çıkan çatışmada eğlence mekanı ateşe verildi: 19 ölü - Son Dakika

Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde çeteler arasında çıkan çatışmada eğlence mekanının ateşe verilmesi sonucu, 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki Sorong kentindeki bir karaoke barda gece saatlerinde silahlı çeteler arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında ateşe verilmesi sonucu eğlence mekanında yangın çıktı. Eyalet polis sözcüsü Komiser Adam Erwindi yaptığı açıklamada, bir kişinin bıçakla yaralanma sonucu 18 kişinin ise yangında hayatını kaybettiğini ifade etti. Olaylar sırasında eğlence mekanının önündeki araçların da kundaklandığı belirtildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. - JAKARTA