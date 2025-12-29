Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinin Manado kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis yetkilileri, Manado'da bulunan tek katlı huzurevinde yangın çıktığını açıkladı.
Yangında 16 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, hastaneye kaldırılan 15 kişinin ise tedavi altına alındığını aktardı. İlk belirlemelere göre, elektrik arızasından kaynaklandığı düşünülen yangına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da huzurevinde yangın çıktı: 16 ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?