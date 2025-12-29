Endonezya'da huzurevinde yangın çıktı: 16 ölü - Son Dakika
Endonezya'da huzurevinde yangın çıktı: 16 ölü

Endonezya\'da huzurevinde yangın çıktı: 16 ölü
29.12.2025 10:29
Kuzey Sulawesi'de huzurevinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinin Manado kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis yetkilileri, Manado'da bulunan tek katlı huzurevinde yangın çıktığını açıkladı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE YANGININ ELEKTRİK ARIZASINDAN ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yangında 16 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, hastaneye kaldırılan 15 kişinin ise tedavi altına alındığını aktardı. İlk belirlemelere göre, elektrik arızasından kaynaklandığı düşünülen yangına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Endonezya'da huzurevinde yangın çıktı: 16 ölü

Endonezya'da huzurevinde yangın çıktı: 16 ölü
