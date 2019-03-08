Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Sel

Endonezya'da Sel

43 dakika önce

Endonezya'nın Cava Adası'nda aşırı yağış sele neden oldu.

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Endonezya'nın Cava Adası'nda aşırı yağış sele neden oldu.

Kompas gazetesinin haberine göre, adanın batısında yer alan Bandung kentinde, dün etkili olan aşırı yağışlar kente bağlı 10 bölgede su baskınlarına neden oldu.

Bölge genelinde 22 binden fazla kişinin selden olumsuz etkilendiğini açıklayan yetkililer, yüzlerce kişinin de tahliye edildiğini bildirdi.

Yetkililer ayrıca, Baleendah bölgesindeki selde, evdeki elektrik tesisatının suyla teması sonucu bir kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Öte yandan, adanın Doğu Cava ve Orta Cava eyaletlerine bağlı çeşitli bölgelerde de şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi.

Güney Sulawesi eyaletinde, ocak ayında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü.?

Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sık sık sel ve heyelanlar meydana geliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:22 Kaynak: AA

Bandung, Güncel
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