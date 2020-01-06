Endonezya'da sel felaketinde bilanço artıyor - Son Dakika

Endonezya'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 66'ya yükseldi.

Endonezya'nın başkenti Jakarta ve çevresinde yeni yılın ilk gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Endonezyalı yetkililer ölü sayısının 66'ya yükseldiğini açıkladı. Şu ana kadar 173 bin kişinin tahliye edildiği ülkede, yetkililer durumun daha da kötüye gitmesinden endişe ediyor. Yetkililer, gelecek günlerde Jakarta ve ülkenin en popüler adalarından biri olan Java Adası'nda 102 milimetre yağış beklendiğini aktardı.

35 BİN KİŞİ SIĞINAKLARA YERLEŞTİRİLDİ

Ulusal Afet Önleme Ajansı Sözcüsü Agus Wibowo, sularla bulaşan hastalıkları engellemek için çalışmalara başladıklarını kaydederek, Jakarta'daki 35 binden fazla kişinin geçici barınaklara dönüştürülen hükümet binalarında, okullarda ve alışveriş merkezlerinde kaldığını söyledi. Başkent Jakarta'nın doğusunda bulunan Bekasi kentinde, yaklaşık 150 bin kişi tahliye edildi.

Jakarta, dünyanın en hızlı batan kentlerinden biri. Bataklık araziye inşa edilen kent, sık sık su baskınlarına maruz kalıyor. Endonezya Meteoroloji Ofisi, Jakarta'nın 1 Ocak'ta 38 santimetre yağış aldığını, bunun ise 1996 yılından bu yana kaydedilen en yüksek taşkın olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Endonezya hükümeti, ülkenin başkentini Jakarta'dan Boneo Adası'na taşımayı planlıyor. Başkentin taşınmasının ise 34 milyar dolara mal olacağı ifade ediliyor.

(İHA)