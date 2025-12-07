Endonezya\'da Sel ve Toprak Kaymaları: 914 Ölü

ENDONEZYA'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 914'e ulaştığı bildirildi.

Endonezya Ulusal Afetle Mücadele Ajansı, ülkedeki afetlerle ilgili son verileri paylaştı. Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 914'e yükseldiği belirtildi. Yaşamını yitirenlerin 359'unun Açe, 329'unun Kuzey Sumatra ve 226'sının Batı Sumatra'dan olduğu kaydedildi. Yetkililer, bu bölgelerdeki kayıp 389 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.