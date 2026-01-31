Endonezya'da Toprak Kayması: 49 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Endonezya'da Toprak Kayması: 49 Ölü

Endonezya\'da Toprak Kayması: 49 Ölü
31.01.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Java'daki toprak kaymasında can kaybı 49'a yükseldi, 15 kişi kayıp. Acil durum uzatıldı.

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde geçtiğimiz hafta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi.

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde geçtiğimiz hafta etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasındaki can kaybı yükselmeye devam ediyor. Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS), Bandung Barat bölgesine bağlı Pasir Langu köyündeki olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a yükseldiğini ve 15 kişiden hala henüz haber alınamadığını açıkladı. Ajans ayrıca, acil durum müdahale süresinin 6 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Endonezyalı yetkililer geçtiğimiz Salı günü yaptıkları açıklamada, Endonezya-Papua Yeni Gine sınır devriyesi için düzenlenen eğitim tatbikatları sırasında 23 askerin toprak kaymasına yakalandığını belirtmişti. Endonezya Afet Veri, Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Abdul Muhari yaptığı açıklamada, can kaybı sayısının bu askerleri kapsayıp kapsamadığının henüz belli olmadığını söylemişti. Abdul Muhari, ekiplerin kimlik belirleme çalışmalarını sürdürdüğünü aktarmıştı.

BASARNAS bütçe kesintisine uğratılmıştı

Endonezya'nın ana arama-kurtarma kurumu BASARNAS'ın, Çarşamba günü Endonezya parlamentosunda gerçekleştirilen bir oturum sırasında ülkede yaşanan afetlerin sayısına ilişkin endişelere rağmen hükümet harcamalarının başka programlara yönlendirilmesi planı kapsamında bütçe kesintisine uğratıldığı biliniyor.

Endonezya, geçen yılın sonlarında Sumatra Adası'ndaki fırtına ve olumsuz hava şartlarından kaynaklı sel ve toprak kaymalarından ağır şekilde etkilenmişti. Söz konusu afetlerde yaklaşık bin 200 kişi hayatını kaybederken, 1 milyondan fazla kişi yerinden olmuştu. - JAVA

Kaynak: İHA

Endonezya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Endonezya'da Toprak Kayması: 49 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada
Cumhuriyet tarihinde bir ilk Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

11:02
Şekip Mosturoğlu’ndan cezaevindeki Mert Hakan’a destek
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:10
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
10:09
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 11:35:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Endonezya'da Toprak Kayması: 49 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.