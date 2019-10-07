Son Dakika Haberleri: Endonezya'da yasa dışı balıkçılıkla mücadele
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Endonezya'da yasa dışı balıkçılıkla mücadele

49 dakika önce

Endonezya'da kaçak avlandığı gerekçesiyle el konulan 21 balıkçı teknesinin batırıldığı bildirildi.

Endonezya'da yasa dışı balıkçılıkla mücadele, System.String[]

Endonezya'da kaçak avlandığı gerekçesiyle el konulan 21 balıkçı teknesinin batırıldığı bildirildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, yasa dışı avlandığı tespit edilerek el konulan ve çoğunluğu Vietnam bandıralı olduğu açıklanan 21 balıkçı teknesi, Batı Kalimantan eyaleti açıklarında batırıldı.

Teknelerin batırılma işlemini yöneten Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanı Susi Pudjiastuti, yasa dışı balıkçılığa karşı son yıllarda alınan sert önlemlerin, balık stokunu artırdığını ifade etti.

Pudjiastuti, kaçak avlanmaya karşı mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Ülkede son 5 yılda yasa dışı avlanan en az 560 yabancı balıkçı teknesi batırıldı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 2014'te göreve geldiğinde, yasa dışı balıkçılığın ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğrattığını belirtmiş, kaçak avcılıkta kullanılan balıkçı teknelerine karşı sert yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Vietnam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:28 Kaynak: AA
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