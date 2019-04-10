Son Dakika Haberleri: Endonezya'dan Asean'a Ticarette Yerel Para Kullanma Önerisi

Endonezya'dan Asean'a Ticarette Yerel Para Kullanma Önerisi

1 saat önce

Endonezya, dolara bağımlılığı azaltmak için ASEAN ülkeleri arasındaki ticari işlemlerinde yerel para kullanılmasını önerdi.

Endonezya'dan Asean'a Ticarette Yerel Para Kullanma Önerisi, System.String[]
Endonezya, dolara bağımlılığı azaltmak için ASEAN ülkeleri arasındaki ticari işlemlerinde yerel para kullanılmasını önerdi.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Endonezya Merkez Bankası (BI) Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinde karşılıklı ticaret işlemlerinde ABD dolarına bağımlılığı azaltmak için yerel para kullanılması önerisinde bulundu.

Endonezya'nın güncel olarak Malezya, Tayland ve Filipinler olmak üzere 3 ASEAN ülkesi ile ticarette yerel para kullanılmasına ilişkin iş birliği içinde olduğu belirtildi.

Bu arada, ASEAN içerisinde yerel para kullanımının genişletilmesine ilişkin BI'nın hazırladığı taslağın, bu yıl sonunda ilgili çalışma komitesi tarafından görüşüleceği bildirildi.

Bölgesel kalkınma ve siyasi istikrarı koruma amacıyla kurulan ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:23 Kaynak: AA
Jakarta, Güncel
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