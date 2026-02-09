Endülüs\'te 11 Bin Kişi Tahliye Edildi

İSPANYA'nın Endülüs bölgesinde yaklaşık 11 bin kişi önlem amaçlı evlerinden tahliye edildi.

İspanya'nın Endülüs bölgesinde önlem amaçlı tahliye edilen yaklaşık 11 bin kişinin, 4 Şubat'ta başlayan yağışların devam etmesi nedeniyle evlerine dönemediği bildirildi. Yetkililer, bölgedeki nehir ile barajlardaki su seviyesinin maksimuma ulaştığını ve taşkın riskine karşı önlemlerin artırıldığını kaydetti. Su baskınları nedeniyle çok sayıda tarım alanının zarar gördüğü de belirtildi.