Endülüs'te Şiddetli Yağışlar; 5.500 Kişi Tahliye Edildi

06.02.2026 00:17
İspanya'nın Endülüs bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle 5.500 kişi evlerinden tahliye edildi.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlardan ötürü sel ve su baskınına karşı önlem amacıyla 5 bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi.

Endülüs Özerk Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno, tedbir amacıyla Cadiz'de 1500, Granada, Kurtuba, Jaen, Malaga ve Sevilya'da yaklaşık 4 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini duyurdu.

Şiddetli yağmurdan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Cadiz kentinin Grazalema kasabası ise tamamen boşaltıldı.

Olumsuz hava şartları sebebiyle mevcut durumda Endülüs'te 170 kadar kara yolu trafiğe kapatılırken, tren seferleri de çok büyük oranda durduruldu.

Polis ve jandarmanın yanı sıra askerlerin de katıldığı yardım çalışmaları kapsamında çok sayıda kişinin kurtarıldığı görüntüler yayınlandı.

Su baskınlarından çok sayıda tarım alanı da zarar gördü.

Şiddetli yağışların etkili olduğu diğer bir bölge olan ülkenin güneybatısındaki Extremadura'da ise nehirlerin taşma riskine karşı 1000 kadar kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Başbakan Pedro Sanchez de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bu aşamada, halkın güvenliğini garanti altına almak için tüm kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliği şarttır. Gelişen durumu, nehirlerin ve derelerin yükselen su seviyelerini yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Portekiz'de "acil durum" 15 Şubat'a kadar uzatıldı

Kötü hava şartları Portekiz'de de etkili oldu.

Başbakan Luis Montenegro, ulusa sesleniş konuşmasında, kötü hava şartlarından ötürü 8 Şubat'a kadar geçerli olan "acil durumun" 15 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Özellikle bu gece ve yarın kötü hava koşullarının yaşamı çok daha zorlaştıracağını kaydeden Montenegro, tüm vatandaşlardan, "yetkililerin tavsiyelerine uymalarını, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını" istedi.

Montenegro, "Riskler hafife alınmamalı. Hükümet, sahip olduğumuz tüm kaynakları seferber etmek için muazzam bir çaba sarf ediyor." dedi.

Ülkenin güney ve orta bölümlerini etkileyen şiddetli yağışlar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 100 kişi evlerinden tahliye edildi.

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yarın İspanya'ya yapması öngörülen ziyareti iptal etti.

Portekiz Seçim Kurulu da 8 Şubat Pazar günkü ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Politika, Güvenlik, İspanya, Endülüs, Ulaşım, Güncel, Emlak, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
