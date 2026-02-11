Enerji Bakanı EBRD ile İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Enerji Bakanı EBRD ile İşbirliği Görüşmesi

11.02.2026 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bayraktar, EBRD ile enerji dönüşümü ve altyapı yatırımları için iş birliği fırsatlarını görüştü.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) üst düzey yöneticileriyle enerji dönüşümü ve altyapı yatırımlarına yönelik iş birliği imkanlarını görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sürdürülebilir Altyapı Direktörü Harry Boyd Carpenter ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

Görüşmeye ilişkin Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerjinin payının artırılması, iletim şebekelerinin güçlendirilmesi ve depolamalı projelere yönelik altyapı yatırımlarının finansmanı konusunda yürütebileceğimiz iş birliği imkanlarını ele aldık. Ülkemizin enerji arz güvenliğini güçlendirirken 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerimizle uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve yatırımcı öngörülebilirliğini artıran projeler için uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğumuz yapıcı diyaloğu sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enerji Bakanı EBRD ile İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz
Pedofili dosyasından çıkan isim olay Kendi adasını bile hizmetine vermiş Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım

00:04
Yılmaz Tunç’un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı.
Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı.
00:02
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın yerine İçişleri Bakanı olarak atandı.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanı olarak atandı.
23:18
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
21:58
TÜVTÜRK’te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
21:56
Trump, İran’a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
21:42
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 00:21:10. #.0.5#
SON DAKİKA: Enerji Bakanı EBRD ile İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.