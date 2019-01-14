Son Dakika Haberleri: Enerji Bakanlığı Tarafından Yapılması Beklenen Güneş Enerjisi Yeka İhalesi İptal Edildi

Enerji Bakanlığı Tarafından Yapılması Beklenen Güneş Enerjisi Yeka İhalesi İptal Edildi

31 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, ikincisi yapılacak güneş enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi iptal edildi. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Güneş Enerjisine Dayalı YEKA ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma’nın iptal edilmesine karar verildi. Söz konusu ihalenin, Şanlıurfa-Viranşehir’de 500, Niğde-Bor’da 300 ve Hatay-Erzin’de 200 megavat kapasite […]The post Enerji Bakanlığı tarafından yapılması beklenen güneş enerjisi YEKA ihalesi iptal edildi appeared first on Enerji Enstitüsü.

Enerji Bakanlığı Tarafından Yapılması Beklenen Güneş Enerjisi Yeka İhalesi İptal Edildi, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, ikincisi yapılacak güneş enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi iptal edildi.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Güneş Enerjisine Dayalı YEKA ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma'nın iptal edilmesine karar verildi.

Söz konusu ihalenin, Şanlıurfa- Viranşehir'de 500, Niğde-Bor'da 300 ve Hatay- Erzin'de 200 megavat kapasite için gerçekleştirilmesi planlanmıştı.

Daha önce Resmi Gazete'de 5 Ekim 2018 tarihinde ilanına çıkılan İhale için, son tekliflerin 31 Ocak 2019'da alınacağı duyurulmuştu.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:04 

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