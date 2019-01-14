Enerji Bakanlığı Tarafından Yapılması Beklenen Güneş Enerjisi Yeka İhalesi İptal Edildi
31 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, ikincisi yapılacak güneş enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi iptal edildi. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Güneş Enerjisine Dayalı YEKA ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma’nın iptal edilmesine karar verildi. Söz konusu ihalenin, Şanlıurfa-Viranşehir’de 500, Niğde-Bor’da 300 ve Hatay-Erzin’de 200 megavat kapasite […]The post Enerji Bakanlığı tarafından yapılması beklenen güneş enerjisi YEKA ihalesi iptal edildi appeared first on Enerji Enstitüsü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, ikincisi yapılacak güneş enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi iptal edildi.
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Güneş Enerjisine Dayalı YEKA ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma'nın iptal edilmesine karar verildi. Söz
konusu ihalenin, Şanlıurfa- Viranşehir
'de 500, Niğde-Bor'da 300 ve Hatay- Erzin
'de 200 megavat kapasite için gerçekleştirilmesi planlanmıştı.
Daha önce Resmi Gazete'de 5 Ekim 2018 tarihinde ilanına çıkılan İhale için, son tekliflerin 31 Ocak 2019'da alınacağı duyurulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:04
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