Enerji nakil hattına çarparak yaralanan leylek tedavi altında - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, enerji nakil hatlarına çarparak yaralanan leylek tedavi altına alındı.

İlçe merkezinde yerde yaralı vaziyette uçamayan bir leyleğin olduğunu gören polisler, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa'dan yardım istedi.

Bunun üzerine belediye çalışanlarıyla adrese giren Kısa, tedavisi için leyleği Beyşehir Milli Parklar Şefliği'ne gönderdi.

Kısa, yaptığı açıklamada, "Polislerimize bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah tedavi sürecinin tamamlanması sonrasında leyleğimizin yeniden eskiden olduğu gibi özgürce uçabildiği günleri görmesi bizlerin en büyük mutluluğu olacaktır." diye konuştu.