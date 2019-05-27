Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, İstanbul'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, İstanbul'da

5 saat önce

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in gelişi Toplantıdan detaylar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in açıklamaları İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'yi ziyaret etti.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in gelişi
Toplantıdan detaylar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in açıklamaları İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'yi ziyaret etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, İstanbul'da
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:45 Kaynak: AA
Fatih Dönmez, Güncel
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