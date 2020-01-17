Son Dakika › Ekonomi › Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP (ton... - Son Dakika Ekonomi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP (ton...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) ve üzeri olan endüstriyel işletmeler VAP'tan yararlanabilir.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) ve üzeri olan endüstriyel işletmeler VAP'tan yararlanabilir." - İSTANBUL
Son Dakika Son Dakika: Rekabet Kurumu, 20'dan fazla banka hakkında ön araştırma başlattı Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf Doğa Koleji'nde öğretmenlerin maaşları ödendi Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına 61,4 milyon lira ceza kesti