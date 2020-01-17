Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP (ton... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP (ton... - Son Dakika Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP (ton...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) ve üzeri olan endüstriyel işletmeler VAP'tan yararlanabilir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) ve üzeri olan endüstriyel işletmeler VAP'tan yararlanabilir." - İSTANBUL

Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Rekabet Kurumu, 20'dan fazla banka hakkında ön araştırma başlattı
Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf Doğa Koleji'nde öğretmenlerin maaşları ödendi Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına 61,4 milyon lira ceza kesti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:42:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP (ton... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]