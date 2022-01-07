Üye Girişi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: "2021 yılı sonunda biyokütle kurulu gücümüz 2 bin megawatı aştı" - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: "2021 yılı sonunda biyokütle kurulu gücümüz 2 bin megawatı aştı"

07.01.2022 11:51
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: "2021 yılı sonunda biyokütle kurulu gücümüz 2 bin megawatı aştı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2002 yılında sadece 28 megawat olan biyokütle kurulu gücümüz 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin megawatı aştı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2002 yılında sadece 28 megawat olan biyokütle kurulu gücümüz 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin megawatı aştı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Konsepti Projesi (INDEPENDENT) kapsamında hayata geçirilen Avrupa'nın İlk ve Tek Karbon Negatif Biyorafineri Tesisinin Açılış Töreni'ne katıldı. Projenin açılışı Boğaziçi Üniversitesi'nin Kilyos'ta bulunan Sarıtepe Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Bakan Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte turbo-jet motoruna yosun bazlı üretilen biyoyakıt ekleyerek motorun çalıştırılmasının testini yaptı.

Tesisin açılışında konuşan Bakan Dönmez, "Türkiye adına önemli bir ar-ge projesi hayata geçiyor. Fosil yakıtlara bağımlı olmadan tamamen alg dediğimiz yani yosun tabanlı doğal kaynaklar üreteceğiz. Biyojet ve biyodizel yakıtların üretimine yönelik yürütülen Ar-Ge projesinde önemli bir yol kat edildi. Jet yakıtı projesinin Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Bugün açacağımız tesisle birlikte büyük ölçek üretime geçiliyor. 2022'nin ikinci çeyreğinde bütün testleri ve sertifikasyon işlemleri tamamlanacak. İnşallah ilk demo uçuşumuzu bu yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

"BU TESİSTE HİÇBİR ŞEY ZİYAN OLMAYACAK, HER ŞEY KULLANILDIKTAN SONRA BİR BAŞKA ÜRÜN OLARAK YENİDEN HAYATIMIZA GİRECEK"

Biyoyakıt kullanılan uçaklarla ilgili bilgi veren Dönmez, "Biyoyakıt kullanan bir uçağa bindiğinizde yüzde 80 daha az sera gazıyla dünyanın dengesine zarar vermeden yolculuk yapmış olacaksınız. Yakıtların üretimi için gerekli yağlar kullanıldıktan sonra geriye kalan yosun posasından da farklı katma değerli ürünler üretilecek. Tarım için biyogübre üretimi bunlardan biri. Farklı sektörler için farklı ürünler sürdürülebilirlik mantığı çerçevesinde üretilecek. Sözün özü bu tesiste hiçbir şey ziyan olmayacak sıfır atık, her şey kullanıldıktan sonra bir başka ürün olarak yeniden hayatımıza girecek" ifadelerini kullandı.

Tesisin Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk karbon-negatif entegre biyorafinerisi olduğunu söyleyen Dönmez, "Tesisteki üretim sadece enerjiyle sınırlı olmayacak. Sağlık, gıda, tarım, hayvancılık ve çevre gibi sektörlerimiz için 11 farklı yosun tabanlı bir biyoekonomi modelini hayata geçireceğiz" dedi.

"2021 YILI SONUNDA BİYOKÜTLE KURULU GÜCÜMÜZ 2 BİN MEGAWATI AŞTI"

Enerji tüketimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "Enerji tarafında üretimden tüketime kadar yeşil enerjiyi işlerimizin merkezine koyduk. Biyokütle enerjisi de son yıllarda ivme kazanan bir alan. 2002 yılında sadece 28 MW olan biyokütle kurulu gücümüz 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin MW'ı aştı. Toplam kurulu gücümüzle ilgili de bir parantez açayım. Şu an 99 bin 800 MW'a ulaştık. Yani yüzler kulübüne girmemize bir adım kaldı. İnşallah önümüzdeki 1-2 ay içerisinde toplam 100 bin MW kurulu güce ulaşacağız. Tabi bunun daha sevindirici olan tarafı ise kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 54'ü yenilenebilir enerji kaynaklı olması.2021 yılında biyokütle santrallerimiz 7 bin 612 GWh elektrik üretti. Bu toplam üretimimizin yüzde 2,3'üne karşılık geliyor. Biyokütlenin esas amacı atık yönetimi ve bertarafıyla çevre yönetimine katkı sağlamak. Enerji üretimi ve diğer katma değerli ürünler aslında ikincil fayda olarak ortaya çıkıyor. Önceliğimiz elbette doğanın döngüsünü korumak. Doğanın dengesini bozmadan üretim yöntemleri geliştirmek" açıklamalarında bulundu.

Bakan Dönmez, "Biyokütle yatırımlarının artması için yatırımcılarımıza bir yol haritası niteliğinde Biyokütle Enerji Potansiyel Atlası'nı yayımladık. Bir teknoloji geliştirme projesi de Bakanlığımızın kuruluşu TEMSAN tarafından yürütülüyor. 1 metreküp gaz üretme kapasiteli mini biyogaz ünitesi üretildi. BİOTEM adını verdiğimiz ünite organik atıkları kullanıyor. BİOTEM, 1 ila 3 büyükbaş hayvan atığından ürettiği gazla, bir hanenin 3 öğün yemeğini pişirebilecek kapasiteye sahip. 2020 yılı içerisinde 74 bin 800 tonu biyodizel ve 46 bin 500 tonu etanol olmak üzere toplam 121 bin 300 ton biyoyakıt ülkemizde üretilmiş oldu. Yaklaşık 50 milyon doların üzerinde bir ithalatı da bu şekilde engellemiş olduk" diye konuştu.

(Murat Ergin - Uğur Çetin - İsmail Coşkun/ İHA)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: 2021 yılı sonunda biyokütle kurulu gücümüz 2 bin megawatı aştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: 2021 yılı sonunda biyokütle kurulu gücümüz 2 bin megawatı aştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: 2021 yılı sonunda biyokütle kurulu gücümüz 2 bin megawatı aştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: 2021 yılı sonunda biyokütle kurulu gücümüz 2 bin megawatı aştı

YORUMLAR
500

Fatih Dönmez, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: '2021 yılı sonunda biyokütle kurulu gücümüz 2 bin megawatı aştı' - Son Dakika


Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in halka sesleniş konuşmasını Rusça yapması ve Putin'e teşekkürü gündem oldu Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in halka sesleniş konuşmasını Rusça yapması ve Putin'e teşekkürü gündem oldu         
15:38
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
İstanbul ulaşımında önemli karar karar İstanbul ulaşımında önemli karar karar         
15:22
Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı         
15:14
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı         
14:24
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59

Son Dakika Haberleri
15:33 Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi
15:28 Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı
15:22 İstanbul ulaşımında önemli karar karar
15:15 İstanbul kıpkırmızı! HES uygulamasında yeşil bölgeler neredeyse hiç yok!
15:15 Hazal Kaya'ya 2. kez korona şoku
15:12 Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, bir ilçeyi sevince boğdu
15:11 Tuzla'dan yürek ısıtan görüntüler! Çocukları birleşip kaldırım çalışması yapan belediye ekiplerine yardım etti
15:06 İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez, AK Parti seçmenine ettiği küfürler sonrası gözaltına alındı
15:03 Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri
15:01 Sevan Nişanyan serbest bırakıldı! 15 gün içinde Yunanistan'ı terk etmesi istendi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 15:46:27. #1.12#
SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: "2021 yılı sonunda biyokütle kurulu gücümüz 2 bin megawatı aştı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement